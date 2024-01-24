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Клуб Чемпионшипа заинтересовался защитником Эвертона
Беном Годфри интересуется клуб Чемпионшипа
transfermarkt
"Лидс" хочет арендовать защитника "Эвертона" Бена Годфри.
26-летний игрок, вероятней всего, покинет "ирисок" в этом месяце. Но "Лидсу" будет не так легко договориться об аренде футболиста. Беном также заинтересовалась "Дженоа".
Годфри присоединился к "Эвертону" в 2020 году из "Норвич Сити" за 27 миллионов евро.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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