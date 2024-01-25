Тренер Манчестер Сити - о Филлипсе: Он необычный игрок

Главный тренер "Манчестер Сити" подтвердил, что Калвин Филлипс вскоре присоединится к "Вест Хэму".

"Надеюсь, там Калвин сможет сыграть те минуты, которых он заслуживает, и которые я не мог ему дать. Он необычный игрок", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.