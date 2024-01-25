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Тренер Манчестер Сити - о Филлипсе: Он необычный игрок
Гвардиола рассказал о хавбеке Ман Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" подтвердил, что Калвин Филлипс вскоре присоединится к "Вест Хэму".
"Надеюсь, там Калвин сможет сыграть те минуты, которых он заслуживает, и которые я не мог ему дать. Он необычный игрок", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.
Калвин присоединился к "Манчестер Сити" из "Лидса" летом 2022 года. Стоимость трансфера составляла 49 миллионов евро.
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