  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Манчестер Сити - о Филлипсе: Он необычный игрок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Манчестер Сити - о Филлипсе: Он необычный игрок

Англия

Гвардиола рассказал о хавбеке Ман Сити

Тренер Манчестер Сити - о Филлипсе: Он необычный игрок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" подтвердил, что Калвин Филлипс вскоре присоединится к "Вест Хэму".

"Надеюсь, там Калвин сможет сыграть те минуты, которых он заслуживает, и которые я не мог ему дать. Он необычный игрок", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

Калвин присоединился к "Манчестер Сити" из "Лидса" летом 2022 года. Стоимость трансфера составляла 49 миллионов евро.

Читайте такжеВладелец акций МЮ хочет продать всех нежелательных игроков в команде
По теме
yellow-arrow
Тренер Тоттенхэма - о Джеймсе Мэддисоне: Он в хорошей форме
yellow-arrow
Почеттино: В своем возрасте Силва делает фантастические вещи. Мы им очень довольны
yellow-arrow
Манчестер Сити и Ливерпуль проявляют интерес к Киммиху - Источник
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Гвардиола Калвин Филлипс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости