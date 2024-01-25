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Почеттино: В своем возрасте Силва делает фантастические вещи. Мы им очень довольны

Англия

Главный тренер Челси рассказал о будущем Силвы

Почеттино: В своем возрасте Силва делает фантастические вещи. Мы им очень довольны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино заявил, что клуб не проводил переговоров с Тьяго Силвой о продлении контракта, который истекает летом.

"Мы с ним не говорили о следующем сезоне. Это вопрос больше к нему, чем ко мне".

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"В своем возрасте он делает фантастические вещи. Мы им очень довольны. Его будущее зависит от него самого и клуба", - добавил главный тренер "Челси".

Тьяго Силва в Премьер-Лиге провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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