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Почеттино: В своем возрасте Силва делает фантастические вещи. Мы им очень довольны
Главный тренер Челси рассказал о будущем Силвы
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино заявил, что клуб не проводил переговоров с Тьяго Силвой о продлении контракта, который истекает летом.
"Мы с ним не говорили о следующем сезоне. Это вопрос больше к нему, чем ко мне".
"В своем возрасте он делает фантастические вещи. Мы им очень довольны. Его будущее зависит от него самого и клуба", - добавил главный тренер "Челси".
Тьяго Силва в Премьер-Лиге провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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