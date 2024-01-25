Почеттино: В своем возрасте Силва делает фантастические вещи. Мы им очень довольны

Маурисио Почеттино заявил, что клуб не проводил переговоров с Тьяго Силвой о продлении контракта, который истекает летом.

"Мы с ним не говорили о следующем сезоне. Это вопрос больше к нему, чем ко мне".

"В своем возрасте он делает фантастические вещи. Мы им очень довольны. Его будущее зависит от него самого и клуба", - добавил главный тренер "Челси".

Тьяго Силва в Премьер-Лиге провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.