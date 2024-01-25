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Вест Хэм заинтересовался форвардом Ньюкасла

Англия

Каллум Уилсон может покинуть свой клуб

Вест Хэм заинтересовался форвардом Ньюкасла

Getty Images

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"Вест Хэм" хочет подписать форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

Клуб попытается осуществить трансфер 31-летнего игрока в январе. Но пока детали неизвестны.

Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Каллум Уилсон в этом сезоне Премьер-Лиги забил 7 голов и отдал 1 ассист в 14 матчах.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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