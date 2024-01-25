Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм заинтересовался форвардом Ньюкасла
Каллум Уилсон может покинуть свой клуб
Getty Images
"Вест Хэм" хочет подписать форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона.
Клуб попытается осуществить трансфер 31-летнего игрока в январе. Но пока детали неизвестны.
Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.
Каллум Уилсон в этом сезоне Премьер-Лиги забил 7 голов и отдал 1 ассист в 14 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет помогать Шевченко в УАФ. Один из вице-президентов – главный тренер сборной Украины
- Назван самый прибыльный футбольный клуб
- "Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне
- Салах покинул Кубок Африки и вернулся в Ливерпуль
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн