Вест Хэм заинтересовался форвардом Ньюкасла

"Вест Хэм" хочет подписать форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

Клуб попытается осуществить трансфер 31-летнего игрока в январе. Но пока детали неизвестны.

Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Каллум Уилсон в этом сезоне Премьер-Лиги забил 7 голов и отдал 1 ассист в 14 матчах.