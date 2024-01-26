Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

После того, как лондонцы разгромили "Мидлсбро" в ответном полуфинале Кубка Лиги, в английской прессе в основном хвалили Коула Палмера и других героев матча, но в конце не забывали добавить о том, как неуверенно провел этот матч Михаил Мудрик.

Теперь соперник куда сильнее, это "Астон Вилла" Унаи Эмери, а учитывая тот факт, что "вилланы" уже побеждали в этом сезоне на "Стэмфорд Бридж", задача действительно непростая. Найдется ли место для Михаила Мудрика в стартовом составе?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 26 января.

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Кубок Англии. 1/16 финала.

26 января. 21:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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