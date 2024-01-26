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Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Продолжит ли Почеттино доверять Мудрику после провала в прошлой игре?
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как лондонцы разгромили "Мидлсбро" в ответном полуфинале Кубка Лиги, в английской прессе в основном хвалили Коула Палмера и других героев матча, но в конце не забывали добавить о том, как неуверенно провел этот матч Михаил Мудрик.
Теперь соперник куда сильнее, это "Астон Вилла" Унаи Эмери, а учитывая тот факт, что "вилланы" уже побеждали в этом сезоне на "Стэмфорд Бридж", задача действительно непростая. Найдется ли место для Михаила Мудрика в стартовом составе?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 26 января.
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Кубок Англии. 1/16 финала.
26 января. 21:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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