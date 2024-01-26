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Три гранда АПЛ охотятся за нападающим Ньюкасла
Всем срочно нужен форвард
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Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон близок к смене клубной прописки.
По данным Standard, "сороки" могут продать 31-летнего форварда за 18 миллионов фунтов в последнюю неделю январского трансферного окна. В переходе игрока заинтересованы сразу три гранды английского футбола: "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" .
Английскому клубу нужно упорядочить свои счета, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей после расходов в размере 400 миллионов фунтов за приобретение Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии в 2021 году.
В составе "Ньюкасла" Уилсон провел 102 матча, в которых забил 46 голов. Его контракт с клубом действует до 2025 года.
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