Три гранда АПЛ охотятся за нападающим Ньюкасла

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон близок к смене клубной прописки.

По данным Standard, "сороки" могут продать 31-летнего форварда за 18 миллионов фунтов в последнюю неделю январского трансферного окна. В переходе игрока заинтересованы сразу три гранды английского футбола: "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" .

Английскому клубу нужно упорядочить свои счета, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей после расходов в размере 400 миллионов фунтов за приобретение Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии в 2021 году.

В составе "Ньюкасла" Уилсон провел 102 матча, в которых забил 46 голов. Его контракт с клубом действует до 2025 года.