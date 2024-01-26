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Тен Хаг - о трансферном окне: Мы не будем подписывать форвардов

Англия

Тренер МЮ рассказал о трансферных планах клуба

Тен Хаг - о трансферном окне: Мы не будем подписывать форвардов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что клуб не планирует подписывать ни одного нападающего в этом трансферном окне.

"Я рассматривал различные варианты трансфера на эту позицию, но пока это невозможно осуществить".

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"Конечно, Рашфорд может играть на позиции нападающего; у нас есть и другие альтернативы. Но да, Марсьяль выбыл на несколько недель", - добавил Тен Хаг.

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 28 января. Они сыграют против "Ньюпорт Каунти". Начало - в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
talksport
Опубликовал: Екатерина Власова
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