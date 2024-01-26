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Тен Хаг - о трансферном окне: Мы не будем подписывать форвардов
Тренер МЮ рассказал о трансферных планах клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что клуб не планирует подписывать ни одного нападающего в этом трансферном окне.
"Я рассматривал различные варианты трансфера на эту позицию, но пока это невозможно осуществить".
"Конечно, Рашфорд может играть на позиции нападающего; у нас есть и другие альтернативы. Но да, Марсьяль выбыл на несколько недель", - добавил Тен Хаг.
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 28 января. Они сыграют против "Ньюпорт Каунти". Начало - в 18:30 по киевскому времени.
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