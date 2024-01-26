Главный тренер Ньюкасла: Вероятно, Жоэлинтон покинет клуб летом

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау говорит, что есть вероятность того, что Жоэлинтон покинет клуб этим летом.

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"У Жоэлинтона контракт заканчивается в 2025 году, поэтому вполне вероятно, что он будет продан летом. Я не гадалка, но такая возможность есть. Надеюсь, что это не так. Я хочу, чтобы он остался. Я люблю его как человека и игрока".

В этом сезоне Премьер-Лиги 27-летний игрок забил 2 гола и отдал 1 ассист в 16 матчах.