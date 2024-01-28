Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз Кубка Англии на 28.01.2024

Кубок Англии, 1/16 финала (четвертый раунд)

28 января, 18:30. "Родни Парад" (Ньюпорт)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ньюпорт Каунті - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

В последнее время МЮ известен своими отличными жеребьевками в кубковых английских трофеях. В этом сезоне тенденция продолжилась. После перволигового "Уигана" подопечным Эрика тен Хага выпал второлиговый "Ньюпорт". И это далеко не лидеры своих соревнований.

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Новости Ньюпорт Каунти

Кубок Англии или Кубок лиги прекрасен тем, что на более широкую аудиторию раскрываются маленькие команды, которые обычно не видны из-за популярности АПЛ или Чемпионшипа. “Ньюпорт” представляет одноименный город Ньюпорт, расположенный неподалеку Кардиффа на территории Уэльса. Домашние матчи проводит на небольшом по британским меркам стадионе, вмещающем около 7850 зрителей.

Пока команда представляет Лигу 2 (четвертый дивизион) и идет там на 16 месте. Однако к топ-7, которое позволяет бороться за повышение в классе, всего семь очков.

МЮ будет уже четвертым соперником для “Ньюпорта” в Кубке Англии. Ранее “отважные” играли против “Олдема” (2:0), “Барнета” (1:1, 4:1) и “Истли” (1:1, 3:1). Интересно, что в обоих случаях после ничьей в первом матче "Ньюпорт" одерживал именно выездные победы.

Кадры хозяев

На прошлой неделе "Ньюпорт" победил в матче против одного из лидеров Второй лиги "Рексема". Единственный гол в поединке забил 19-летний воспитанник "Бристоль Сити" – еще и который находится в аренде – Палмер-Хорден. В целом команда собрана из футболистов, преимущественно выступавших в низших лигах. И только некоторые из них связаны с клубами АПЛ: играли либо в академии, либо за молодежные команды. Как, например, Адам Льюис, который еще с 2006 года находится в структуре "Ливерпуля" и даже сейчас играет на правах аренды.

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлом туре "манкунианцы" поделили очки с "Тоттенхэмом" на "Олд Траффорд". Этот матч стал знаковым разве что для Расмуса Хойлунда, который забил во втором поединке АПЛ подряд. МЮ до перерыва отличился дважды, но на второй тайм (такое чувство) забыл выйти. "Шпоры" добили ничью, хотя и на исходе подопечные тэн Хага проснулись. В общем, 2:2 на табло – это закономерный результат.

Пока команда идет на восьмом месте АПЛ. Если у “красных дьяволов” все еще есть амбиции на зону Лиги чемпионов, то для них сейчас все плохо. Отрыв от четвертой "Астон Виллы" составляет 11 очков. Учитывая текущий кризис, это очень большой разрыв.

В Кубке Англии все гораздо легче. 8 января МЮ поехал в гости к легендарному для Англии "Уигана". Однако сейчас "атлетики" являются середняками Первой лиги. К счастью для тен Хага, у его подопечных практически не было проблем с аутсайдером этой пары. 33 удара превратились в два гола (по одному в каждом из таймов) и принесли "манкунианцам" комфортную победу.

Кадры гостей

Лазарет "манкунианцев" уменьшается. Каземиро в прошлом матче был уже на скамье для запасных, поэтому сегодня вполне может сыграть впервые с 1 ноября. Тем более, что Амрабат находится на Кубке Африки. Также и Онана “выступает” за сборную, поэтому сегодня за МЮ дебютирует 25-летний турецкий голкипер Алтай Баиндир. Шоу, Мартинес и Магуайр уже восстановились от повреждений, а по Эвансу и Рашфорду есть вопросы.

Последние пять матчей Ньюпорт Каунти и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

20.01. Ньюпорт – Рексем 1:0 (Вторая лига)

16.01. Истли – Ньюпорт 1:3 (Кубок Англии)

13.01. Донкастер – Ньюпорт 0:1 (Вторая лига)

06.01. Ньюпорт – Истли 1:1 (Кубок Англии)

01.01. Саттон – Ньюпорт 1:1 (Вторая лига)

Последние пять встреч гостей

14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)

30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

26.12. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

23.12. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

Личные встречи между соперниками

Команды еще между собой не играли. Дебютная и знаковая встреча для “Ньюпорта” против МЮ. А особенно для тренера Грема Кофлена, который ранее был ярым болельщиком "манкунианцев". Особенно даже до времен Сэра Алекса Фергюсона.

Ставки и коэффициенты на матч Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Хозяева и их фанаты будут очень заряжены на игру. Особенно это касается наставника Каунти, для которого это слишком знаковый матч. Однако класс есть класс. Сегодняшний поединок не должен стать проблемой для “Манчестер Юнайтед”. Тем более после паузы и при возможности привлечь больше игроков. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" 0:3.