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Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

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Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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В прошлом раунде Кубка Англии "Ньюпорт Каунти", который выступает в Лиге 2, то есть в четвертом по силе дивизионе английского футбола, только благодаря переигровке прошли "Истли".

Теперь они ждут к себе в гости "Манчестер Юнайтед". Игроки команды перед матчем говорили о том, что именно ради таких матчей они хотят проходить в поздние стадии Кубка Англии. Они хотят получить шанс сыграть с топ-клубом и топ-соперниками. Манкунианцы охотно выполнят эту просьбу.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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