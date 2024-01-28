Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

В прошлом раунде Кубка Англии "Ньюпорт Каунти", который выступает в Лиге 2, то есть в четвертом по силе дивизионе английского футбола, только благодаря переигровке прошли "Истли".

Теперь они ждут к себе в гости "Манчестер Юнайтед". Игроки команды перед матчем говорили о том, что именно ради таких матчей они хотят проходить в поздние стадии Кубка Англии. Они хотят получить шанс сыграть с топ-клубом и топ-соперниками. Манкунианцы охотно выполнят эту просьбу.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

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