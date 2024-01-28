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Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Команда Эрика тен Хага посетит Уэльс
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом раунде Кубка Англии "Ньюпорт Каунти", который выступает в Лиге 2, то есть в четвертом по силе дивизионе английского футбола, только благодаря переигровке прошли "Истли".
Теперь они ждут к себе в гости "Манчестер Юнайтед". Игроки команды перед матчем говорили о том, что именно ради таких матчей они хотят проходить в поздние стадии Кубка Англии. Они хотят получить шанс сыграть с топ-клубом и топ-соперниками. Манкунианцы охотно выполнят эту просьбу.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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