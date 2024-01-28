Кубок Англии. Вест Бромвич – Вулверхэмптон 0:2. Скандальное и провокационное Дерби Черной страны

Вряд ли подопечные Гари О'Нила ждали легкой прогулки, когда узнали, что им придется поехать в гости к "Вест Бромвичу". Да, сейчас это команда Чемпионшипа, но своей мощи с последнего сезона в АПЛ, кажется, они так и не потеряли. Впрочем вряд ли "волки" ожидали такого мощного давления на свои ворота с первых минут. Возможно, все это из-за принципиальности этого противостояния, ведь дерби между этими клубами называют "Дерби Черной Страны".

Уже с первых секунд "дрозды" полетели атаковать и в частности благодаря стараниям своего капитана Джонатана Свифта они не давали шансов гостям выйти на чужую половину поля. Хороший удар от Свифта парировал Са, впоследствии несколько спорных эпизодов с попаданием мяча в руку и назначением пенальти, но Томас Брамалл решил не делать такой подарок "Вест Брому".

"Вулвз" понадобилось около 30 минут, чтобы наконец почувствовать, что вообще-то они являются фаворитами этого матча и это им предстоит атаковать. Именно с того момента мы начали видеть неплохие подступы к воротам Гриффитса. Но свой гол "волки" забили не после позиционной, а именно после стремительной контратаки. Мэтт Доэрти перехватил мяч после подачи с углового от Свифта и полетел в атаку, где передачей нашел Педру Нету. Португалец сместился в центр и из-за пределов штрафной площади пробил точно в угол ворот. Это первый гол Нету после его длительной травмы, можем лишь поздравить с возвращением Педру. 0:1.

Можно ли назвать этот гол справедливым? Вряд ли. "Вест Бромвич" был явно шокирован после подобного, ведь они долгое время контролировали мяч и регулярно создавали опасность, а взамен сами пропустили. Уже во втором тайме силы обеих команд больше сбалансировались и мы наблюдали взаимные атаки от обеих команд, без явных перекосов в ту или иную сторону.

И снова неплохие шансы имели "дрозды", но внезапно пропустили после обычного заброса вперед, после которого оборона не выдержала офсайдную линию. Поэтому Кунья вышел фактически на свидание с Гриффитсом под небольшим углом, удар точно между ног голкиперу и это 2:0, что означало, что матч закрыт несмотря на все старания хозяев поля удивить своего соперника.

После второго гола мы увидели не лучшую сторону любого горячего дерби. Один из зрителей на стадионе написал, что некоторые болельщики "Вулверхэмптона" были на домашнем секторе и это спровоцировало драку на трибунах. Из-за беспорядков главный арбитр приостановил игру и отвел команды в подтрибунное помещение.

Примерно через 35 минут футболисты все же вернулись на поле и продолжили матч. Но эти последние 10 минут выглядели скорее как формальность, которую нужно было пройти, чтобы зафиксировать победу "Вулверхэмптона" со счетом 2:0. Насколько это было справедливо - можно спорить, но факт остается фактом: команда Гари О'Нила шагает в 1/8 финала. Впервые за 8 лет "Вулвз" добывают победу на "Хоуторнс".

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Хоуторнс" (Вест Бромвич)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Вест Бромвич" — "Вулверхэмптон" 0:2

Голы: Нету (38), Кунья (78)

"Вест Бромвич": Гриффитс — Фурлонг, Бартли (Тейлор, 79), Кипре, Таунсенд (Пипа, 79) — Уоллес, Йокушлу, Чалоба (Феллоуз, 67), Моуэтт, Свифт — Томас-Асанте

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Лемина, Дойл, Доэрти — Белльгар (Аит-Нури, 70), Кунья — Нету (Чирева, 79)

Предупреждения: Уоллес (54), Бартли (73)