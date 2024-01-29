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Конкурента Мудрика заметили на тренировках вместе с командой Челси

Англия
Обновлено

Кристофер Нкунку, вероятно, сыграет в ближайшем матче

Конкурента Мудрика заметили на тренировках вместе с командой Челси

Тwitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Сегодня, 29 января, полузащитника "Челси" Кристофера Нкунку заметили на тренировках со своей командой.

Игрок оправился после очередной травмы. Он присоединился к английскому клубу в прошлом году, но провел лишь три матча из-за постоянных проблем со здоровьем.

Ожидается, что Кристофер Нкунку сыграет в поединке "Ливерпуль" - "Челси", который состоится 31 января. Начало - в 22:15 по киевскому времени.

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Челси (Лондон) Кристофер Нкунку
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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