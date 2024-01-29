Конкурента Мудрика заметили на тренировках вместе с командой Челси

Сегодня, 29 января, полузащитника "Челси" Кристофера Нкунку заметили на тренировках со своей командой.

Игрок оправился после очередной травмы. Он присоединился к английскому клубу в прошлом году, но провел лишь три матча из-за постоянных проблем со здоровьем.

Ожидается, что Кристофер Нкунку сыграет в поединке "Ливерпуль" - "Челси", который состоится 31 января. Начало - в 22:15 по киевскому времени.