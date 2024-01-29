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Пьер-Эмиль Хойбьерг принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме

Англия

Полузащитник Тоттенхэма остается в своем клубе

Пьер-Эмиль Хойбьерг принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме

Фото: The Guardian

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Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хёйбьерг решил остаться в своем клубе. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

"Несмотря на слухи и шумиху, игрок всегда был сосредоточен на игре и команде. Он никогда не просил уйти из "Тоттенхэма"", - говорит адвокат Хёйбьерга.

Игрок сборной Дании присоединился к "Шпорам" летом 2020 года из "Саутгемптона" и с тех пор провел более 160 матчей за лондонскую команду.

А в этом сезоне Пьер-Эмиль сыграл в 20 матчах Премьер-лиги, но лишь в пяти из них вышел в стартовом составе.

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Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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