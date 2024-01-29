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Саутгемптон договорился об аренде вингера Борнмута - Инсайдер
Вскоре Дэвид Брукс покинет Борнмут
twitter.com/FabrizioRomano
"Саутгемптон" договорился с "Борнмутом" о подписании вингера Дэвида Брукса.
По информации Фабрицио Романа, контракт будет иметь форму аренды. Завтра, 30 января, игрок пройдет медицинское обследование, а затем клубы официально объявят о сделке.
Дэвид Брукс за "Борнмут" сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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