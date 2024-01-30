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Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Противостояние проблемных коллективов
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Миколенко отправляется на выезд в Лондон, где сыграет против "Фулхэма", которому "ириски" уже дважды проиграли в этом сезоне. Впервые в чемпионате с минимальным счетом 1:0, а затем в Кубке Лиги в серии пенальти.
Пора наконец исправлять ошибки прошлого и оформлять победу, хотя матч и не обещает быть простым, особенно учитывая тот факт, что будет проходить на "Крейвен Коттедж".
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 30 января.
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Английская Премьер-лига. 22 тур.
30 января. 21:45. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports +
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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