Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Виталий Миколенко отправляется на выезд в Лондон, где сыграет против "Фулхэма", которому "ириски" уже дважды проиграли в этом сезоне. Впервые в чемпионате с минимальным счетом 1:0, а затем в Кубке Лиги в серии пенальти.

Пора наконец исправлять ошибки прошлого и оформлять победу, хотя матч и не обещает быть простым, особенно учитывая тот факт, что будет проходить на "Крейвен Коттедж".

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 30 января.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

30 января. 21:45. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

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