Артета - об игре хавбека Арсенала: Он фантастический футболист

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру полузащитника Эмиля Смит-Роуа.

"У него все складывается. Он действительно старается получать все больше и больше игрового времени, а мы стараемся сделать все, что в наших силах. Он фантастический игрок".