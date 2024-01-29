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Артета - об игре хавбека Арсенала: Он фантастический футболист

Англия

Главный тренер высказался об Эмиле Смит-Роу

Артета - об игре хавбека Арсенала: Он фантастический футболист

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру полузащитника Эмиля Смит-Роуа.

"У него все складывается. Он действительно старается получать все больше и больше игрового времени, а мы стараемся сделать все, что в наших силах. Он фантастический игрок".

Эмиль за "Арсенал" в этом сезоне отыграл 266 минут в 13 матчах, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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