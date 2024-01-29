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Артета - о зимних трансферах: Нам не удалось заключить ни одной сделки
Главный тренер Арсенала рассказал о январском трансферном окне
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Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что клубу не удалось осуществить ни одного трансфера в январе.
"Нам не удалось заключить ни одной сделки. У нас не было возможности улучшить команду так, как мы думали это сделать. Поэтому мы решили пока что ничего не делать".
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"У нас одна из самых редких команд в лиге, это точно", - добавил Артета.
Сейчас "Арсенал" занимает третью позицию в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 43 балла по итогам 21 тура.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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