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Манчестер Юнайтед и Челси не оставляют попыток подписать Карима Бензема

Англия

Два клуба Премьер-Лиги попытаются договориться с Аль-Иттихадом

Манчестер Юнайтед и Челси не оставляют попыток подписать Карима Бензема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" все еще хотят арендовать нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Клуб готов отпустить своего форварда в январе, но лишь в пределах Саудовской Аравии. Поэтому клубам Премьер-Лиги будет сложно договориться об аренде Бензема.

СМИ активно распространяют слухи, что 36-летний француз может присоединиться к "Аль-Насра", где играет его бывший одноклубник по "Реалу" Криштиану Роналду.

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Карим Бензема Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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