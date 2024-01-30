Манчестер Юнайтед и Челси не оставляют попыток подписать Карима Бензема

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" все еще хотят арендовать нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Клуб готов отпустить своего форварда в январе, но лишь в пределах Саудовской Аравии. Поэтому клубам Премьер-Лиги будет сложно договориться об аренде Бензема.

СМИ активно распространяют слухи, что 36-летний француз может присоединиться к "Аль-Насра", где играет его бывший одноклубник по "Реалу" Криштиану Роналду.