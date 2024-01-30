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Официально: Защитник Ноттингема Фореста присоединился к Копенгагену

Англия

Соглашение действует до конца этого сезона

Официально: Защитник Ноттингема Фореста присоединился к Копенгагену

transfermarkt

Новина українською

Защитник "Ноттингем Фореста" Скотт Маккенна присоединился к "Копенгагену".

Контракт аренды игрока рассчитан до конца этого сезона.

"Я считаю это отличная возможность для меня. "Копенгаген" - невероятный клуб, который всегда борется за титулы. А также он фантастически демонстрирует себя на международном уровне", - сказал Скотт

27-летний Маккенна присоединился к "Ноттингем Форест" из "Абердина" в 2020 году и провел более 100 игр за клуб.

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Источник:
Kobenhavn
Опубликовал: Екатерина Власова
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