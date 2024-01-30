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Официально: Защитник Ноттингема Фореста присоединился к Копенгагену
Соглашение действует до конца этого сезона
transfermarkt
Защитник "Ноттингем Фореста" Скотт Маккенна присоединился к "Копенгагену".
Контракт аренды игрока рассчитан до конца этого сезона.
"Я считаю это отличная возможность для меня. "Копенгаген" - невероятный клуб, который всегда борется за титулы. А также он фантастически демонстрирует себя на международном уровне", - сказал Скотт
27-летний Маккенна присоединился к "Ноттингем Форест" из "Абердина" в 2020 году и провел более 100 игр за клуб.
F.C. Copenhagen sign Scott McKenna on loan— F.C. København (@FCKobenhavn) January 30, 2024
F.C. Copenhagen have signed defender Scott McKenna on loan from Nottingham Forest F.C. until the end of the season #fcklive #sldk #ucl https://t.co/bPbMdWfjBP
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