Официально: Защитник Ноттингема Фореста присоединился к Копенгагену

Защитник "Ноттингем Фореста" Скотт Маккенна присоединился к "Копенгагену".

Контракт аренды игрока рассчитан до конца этого сезона.

27-летний Маккенна присоединился к "Ноттингем Форест" из "Абердина" в 2020 году и провел более 100 игр за клуб.

F.C. Copenhagen sign Scott McKenna on loan



F.C. Copenhagen have signed defender Scott McKenna on loan from Nottingham Forest F.C. until the end of the season #fcklive #sldk #ucl https://t.co/bPbMdWfjBP