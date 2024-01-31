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Клопп - об Алькантаре: На тренировках Тьяго демонстрирует невероятный уровень

Англия
Обновлено

Испанец пропустил более 10 месяцев из-за травмы бедра

Клопп - об Алькантаре: На тренировках Тьяго демонстрирует невероятный уровень

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о полузащитнике своей команды Тьяго Алькантаре, который пропустил более 10 месяцев из-за травмы бедра.

"В понедельник Тьяго впервые тренировался в общей группе. После стольких месяцев это был невероятный момент для него. Уровень, который он демонстрирует на тренировочном полигоне... Уф! Но ему нужно время. В любом случае, его возвращение - это хорошая новость", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне Тьяго Алькантара не провел ни одного матча из-за повреждения, которое полузащитник получил еще в конце прошлой кампании. "Ливерпуль" после 21 тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

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Ливерпуль Тьяго Алькантара
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Источник:
liverpoolfc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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