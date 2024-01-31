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Артета: Приятно было наблюдать, как Смит-Роу играл в футбол

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Главный тренер прокомментировал игру хавбека Арсенала

Артета: Приятно было наблюдать, как Смит-Роу играл в футбол

twitter.com/FabrizioRomano

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру полузащитника Эмиля Смит-Роуа в матче против "Фореста".

"Приятно наблюдать, как Смит-Роуа играет в футбол. Он хороший игрок, и вы видели, как он играл".

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"Он выглядел точно так же, как и на тренировках, и так каждый раз, когда он выходит на поле. Эмиль действительно выкладывается на все 100%", - добавил Артета.

Вчера, 31 января, состоялся матч "Ноттингем Форест" против "Арсенала" (1:2). Смит-Роу вышел в стартовом составе команды и отыграл 71' минуту.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Ноттингем Форест Эмиль Смит-Роу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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