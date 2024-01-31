Артета: Приятно было наблюдать, как Смит-Роу играл в футбол

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру полузащитника Эмиля Смит-Роуа в матче против "Фореста".

"Приятно наблюдать, как Смит-Роуа играет в футбол. Он хороший игрок, и вы видели, как он играл".

"Он выглядел точно так же, как и на тренировках, и так каждый раз, когда он выходит на поле. Эмиль действительно выкладывается на все 100%", - добавил Артета.