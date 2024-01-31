Жозе Моуриньо планирует вернуться в Манчестер Юнайтед

16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В связи с этим португалец хочет вернуться на "Олд Траффорд". Жозе чувствует, что у него есть незавершенные дела в клубе, он готов работать.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, а в 2018-м покинул команду из-за неудачных результатов.