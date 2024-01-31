  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жозе Моуриньо планирует вернуться в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жозе Моуриньо планирует вернуться в Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

У Тен Хага появился конкурент

Жозе Моуриньо планирует вернуться в Манчестер Юнайтед

Фото: The Sun

Новина українською

16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В связи с этим португалец хочет вернуться на "Олд Траффорд". Жозе чувствует, что у него есть незавершенные дела в клубе, он готов работать.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, а в 2018-м покинул команду из-за неудачных результатов.

Читайте такжеОсобый сезон Моуринью. Как стартовать в АПЛ и сразу выиграть титул
По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтел. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 01.02.2024
Жозе Моуриньо Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
one football.
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости