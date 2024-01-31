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Жозе Моуриньо планирует вернуться в Манчестер Юнайтед
У Тен Хага появился конкурент
Фото: The Sun
16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
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В связи с этим португалец хочет вернуться на "Олд Траффорд". Жозе чувствует, что у него есть незавершенные дела в клубе, он готов работать.
Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, а в 2018-м покинул команду из-за неудачных результатов.
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Источник:one football.
Опубликовал: Екатерина Власова
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