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Коринтианс хочет подписать вингера Арсенала
Сейчас продолжаются переговоры
"Коринтианс" заинтересовался вингером "Арсенала" Маркиньосом.
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По информации Globo Esporte, бразильский клуб ведет переговоры с "канонирами" об аренде 20-летнего игрока. Также соглашение будет иметь опцию выкупа футболиста в будущем.
Маркиньос недавно вернулся из аренды в "Нант". За французский клуб в Лиге 1 бразилец сыграл 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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