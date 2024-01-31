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Коринтианс хочет подписать вингера Арсенала

Англия
Обновлено

Сейчас продолжаются переговоры

Коринтианс хочет подписать вингера Арсенала

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"Коринтианс" заинтересовался вингером "Арсенала" Маркиньосом.

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По информации Globo Esporte, бразильский клуб ведет переговоры с "канонирами" об аренде 20-летнего игрока. Также соглашение будет иметь опцию выкупа футболиста в будущем.

Маркиньос недавно вернулся из аренды в "Нант". За французский клуб в Лиге 1 бразилец сыграл 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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