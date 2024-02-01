Фулхэм арендует форварда Челси - Инсайдер

"Фулхэм" намерен успеть до закрытия зимнего трансферного окна подписать нападающего "Челси" Армандо Брою.

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Сегодня, 1 февраля, "Фулхэм" обратился к "синим" с предложением арендовать игрока до конца этого сезона за 4 миллиона фунтов стерлингов. "Челси" согласился, поэтому вечером футболист пройдет медицинское обследование.

"Милан" также попытался подписать Армандо, но не получилось из-за финансовых ограничений.

Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.