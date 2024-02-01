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Фулхэм арендует форварда Челси - Инсайдер
Соглашение будет действовать до конца этого сезона
Fabrizio Romano on X
"Фулхэм" намерен успеть до закрытия зимнего трансферного окна подписать нападающего "Челси" Армандо Брою.
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Сегодня, 1 февраля, "Фулхэм" обратился к "синим" с предложением арендовать игрока до конца этого сезона за 4 миллиона фунтов стерлингов. "Челси" согласился, поэтому вечером футболист пройдет медицинское обследование.
"Милан" также попытался подписать Армандо, но не получилось из-за финансовых ограничений.
Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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