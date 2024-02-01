  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм арендует форварда Челси - Инсайдер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм арендует форварда Челси - Инсайдер

Англия
Обновлено

Соглашение будет действовать до конца этого сезона

Фулхэм арендует форварда Челси - Инсайдер

Fabrizio Romano on X

Новина українською

"Фулхэм" намерен успеть до закрытия зимнего трансферного окна подписать нападающего "Челси" Армандо Брою.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сегодня, 1 февраля, "Фулхэм" обратился к "синим" с предложением арендовать игрока до конца этого сезона за 4 миллиона фунтов стерлингов. "Челси" согласился, поэтому вечером футболист пройдет медицинское обследование.

"Милан" также попытался подписать Армандо, но не получилось из-за финансовых ограничений.

Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Читайте такжеКалвин Филлипс в Вест Хэме, Хонни покидает Вулверхэмптон, а у Кристал Пэлас новый защитник. Таблица трансферов АПЛ
По теме
yellow-arrow
Челси отправил своего нападающего в другой лондонский клуб. У Ромы новый полузащитник. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Официально: Кристал Пэлас подписал талантливого хавбека
Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Армандо Броя
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости