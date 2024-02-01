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Ноттингем Форест снова попытается договориться с Аяксом о трансфере форварда

Англия
Обновлено

Вторая попытка

Ноттингем Форест снова попытается договориться с Аяксом о трансфере форварда

transfermarkt

Новина українською

"Ноттингем Форест" во второй раз попытается договориться с "Аяксом" о трансфере нападающего Чубы Акпома.

По информации Фабрицио Романо, нидерландский клуб отклонил первое предложение "Ноттингем Форест", но англичане не знают и снова попытаются подписать игрока.

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Сообщается, что 28-летний футболист хочет играть за английский клуб.

Чуба Акпом в Эредивизи забил 5 голов в 13 матчах.

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Ноттингем Форест Аякс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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