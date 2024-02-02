Ливерпуль отдал защитника в аренду Блэкберну до конца сезона

Центральный защитник Билли Куметио перешел в "Блэкберн".

"Ливерпуль" отдал 21-летнего француза в аренду в клуб из Чемпионшипа до 31 мая 2024 года.

В первой части сезона Куметио выступал на правах аренды за "Дюнкерк" из французской Лиги 2. Ранее он также играл за "Аустрию".