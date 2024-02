Ливерпуль отдал защитника в аренду Блэкберну до конца сезона

Центральный защитник Билли Куметио перешел в "Блэкберн".

"Ливерпуль" отдал 21-летнего француза в аренду в клуб из Чемпионшипа до 31 мая 2024 года.

В первой части сезона Куметио выступал на правах аренды за "Дюнкерк" из французской Лиги 2. Ранее он также играл за "Аустрию".

Billy Koumetio has joined Blackburn Rovers on loan until the end of the season, subject to international clearance: