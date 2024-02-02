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Ливерпуль отдал защитника в аренду Блэкберну до конца сезона

Англия

Куметио играл за Дюнкерк в Лиге 2

Ливерпуль отдал защитника в аренду Блэкберну до конца сезона

liverpool

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Центральный защитник Билли Куметио перешел в "Блэкберн".

"Ливерпуль" отдал 21-летнего француза в аренду в клуб из Чемпионшипа до 31 мая 2024 года.

В первой части сезона Куметио выступал на правах аренды за "Дюнкерк" из французской Лиги 2. Ранее он также играл за "Аустрию".

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Источник:
LFC
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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