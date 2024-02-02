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Арсенал продал права на название своей тренировочной базы
Канониры заключили многомиллионную сделку
DeadlineDayLive
Лондонский "Арсенал" продал права на название своей тренировочной базы "Колни", которая с пятницы будет переименована в центр "Sobha Realty".
"Канониры" заключили многомиллионную сделку с дубайским застройщиком элитной недвижимости Sobha Realty.
"Это очень хорошая сделка, которая поможет нам создать наилучшие условия для наших игроков, тренеров и другого персонала на долгие годы", - сказал спортивный директор "Арсенала" Эду.
Этот шаг является частью попыток английского клуба улучшить свое финансовое положение с помощью правил финансового фэйр-плей, которые ограничивают тренера Микеля Артету от привлечения новых игроков в состав команды.
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