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Арсенал продал права на название своей тренировочной базы

Англия

Канониры заключили многомиллионную сделку

Арсенал продал права на название своей тренировочной базы

DeadlineDayLive

Новина українською

Лондонский "Арсенал" продал права на название своей тренировочной базы "Колни", которая с пятницы будет переименована в центр "Sobha Realty".

"Канониры" заключили многомиллионную сделку с дубайским застройщиком элитной недвижимости Sobha Realty.

"Это очень хорошая сделка, которая поможет нам создать наилучшие условия для наших игроков, тренеров и другого персонала на долгие годы", - сказал спортивный директор "Арсенала" Эду.

Этот шаг является частью попыток английского клуба улучшить свое финансовое положение с помощью правил финансового фэйр-плей, которые ограничивают тренера Микеля Артету от привлечения новых игроков в состав команды.

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Источник:
arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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