Лондонский "Арсенал" продал права на название своей тренировочной базы "Колни", которая с пятницы будет переименована в центр "Sobha Realty".

"Канониры" заключили многомиллионную сделку с дубайским застройщиком элитной недвижимости Sobha Realty.

"Это очень хорошая сделка, которая поможет нам создать наилучшие условия для наших игроков, тренеров и другого персонала на долгие годы", - сказал спортивный директор "Арсенала" Эду.

Этот шаг является частью попыток английского клуба улучшить свое финансовое положение с помощью правил финансового фэйр-плей, которые ограничивают тренера Микеля Артету от привлечения новых игроков в состав команды.