Тренер Вест Хэма: Шанс на трансфер Форнальса есть, но я ничего не гарантирую

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с трансферами Пабло Форнальса и Саида Бенрахмы.

"Я думаю, есть шанс, что соглашение по Пабло будет ратифицировано. Но пока я не могу ничего гарантировать".

Читайте также Дэвид Мойес: рост над собой и тихое возрождение Вест Хэма

"В последнюю минуту возникли некоторые проблемы с документами Бенрахмы. Больше мини сказать ничего", - добавил Дэвид.

Напомним, что Форнальс должен был присоединиться к "Реал Бетису", а Саид - "Лиону".