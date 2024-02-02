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Тренер Вест Хэма: Шанс на трансфер Форнальса есть, но я ничего не гарантирую

Англия

Дэвид Мойес рассказал о трансфере игроков Вест Хэма

Тренер Вест Хэма: Шанс на трансфер Форнальса есть, но я ничего не гарантирую

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с трансферами Пабло Форнальса и Саида Бенрахмы.

"Я думаю, есть шанс, что соглашение по Пабло будет ратифицировано. Но пока я не могу ничего гарантировать".

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"В последнюю минуту возникли некоторые проблемы с документами Бенрахмы. Больше мини сказать ничего", - добавил Дэвид.

Напомним, что Форнальс должен был присоединиться к "Реал Бетису", а Саид - "Лиону".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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