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Тренер Вест Хэма: Шанс на трансфер Форнальса есть, но я ничего не гарантирую
Дэвид Мойес рассказал о трансфере игроков Вест Хэма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с трансферами Пабло Форнальса и Саида Бенрахмы.
"Я думаю, есть шанс, что соглашение по Пабло будет ратифицировано. Но пока я не могу ничего гарантировать".
"В последнюю минуту возникли некоторые проблемы с документами Бенрахмы. Больше мини сказать ничего", - добавил Дэвид.
Напомним, что Форнальс должен был присоединиться к "Реал Бетису", а Саид - "Лиону".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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