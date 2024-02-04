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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.02.2024

Англия

Уступят ли "манкунианцы" в третий раз подряд "молотобойцам"?

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.02.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 23 тур

4 февраля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Вест Гем
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Содержание

Борьба за шесть очков. Команды идут совсем рядом в турнирной таблице и имеют очевидные претензии на еврокубки. До зоны Лиги чемпионов уже далеко, хотя и этот рывок попробовать можно. Главное – брать максимум очков в матчах против конкурентов. Как сегодня.

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Новости Манчестер Юнайтед

Очень интересно в атаке в последнее время играют "манкунианцы". Особенно поражает их результативность. За последние четыре поединка они забили 12 голов. В то же время и пропустили много – семь.

1 февраля подопечные тен Хага встречались с "Вулверхэмптоном" в гостях. Они прекрасно начали матч с двух быстрых голов, но где-то после часа игры немного посыпались. В конце концов, завершение поединка оказалось очень горячим. "Волки" трижды расписались в воротах МЮ, однако "манкунианцы" благодаря голу Мейну успели вырвать тяжелую и горячую победу.

Чуть-чуть похожий сценарий был и в недавнем матче Кубка Англии против "Ньюпорта" – представителя четвертого дивизиона. “Манкунианцы” тоже забили два, а затем потеряли преимущество в счете. Победу удалось одержать благодаря голам Антони и Хойлунда. Тяжелая победа, как и многие в последних матчах. Хотя и в Кубке Англии уже удалось пройти два раунда, но в АПЛ пока лишь восьмое место с девятью очками отрыва от зоны Лиги чемпионов. Слишком много.

Кадры хозяев

Каземиро окончательно вернулся из лазарета. Пока он пока еще набирает игровую форму и до сих пор ошибается (например, в прошлом матче привез пенальти), однако уже виден тот стержень, которого не хватало МЮ. В то же время пятеро игроков до сих пор в лазарете. Маласия и Марсьяль сегодня точно не сыграют, Уан-Биссака, Маунт и Линделоф – под вопросом.

Новости Вест Хэма

А вот у "молотобойцев" дела пошли на убыль. Относительно недавно – в конце декабря – "Вест Хэм" победил подряд тот же МЮ и затем "Арсенал" с уверенным счетом (дважды) 2:0. Прошлый год был красиво завершен, а вот в 2024 году дела пока не идут.

С того момента "Вест Хэм" провел пять матчей. За этот период подопечные Мойеса успели вылететь из Кубка Англии. Сначала они сыграли вничью дома, а затем уступили в гостях. В общей сложности за пять поединков лондонцы четыре раза завершали с ничейным результатом и однажды проигрывали. Такие результаты немного отодвинули их от того же пятого “Тоттенхэма”, отрыв от которого составляет восемь зачетных пунктов.

В прошлом матче "Вест Хэм" не смог обыграть "Борнмут" с Ильей Забарным. "Молотобойцы" сумели забить "вишенкам" только благодаря пенальти. И это был гол, сравнявший счет. Неплохо смотрелась команда украинца в этом гостевом лондонском поединке.

Кадры гостей

Две потери у "Вест Хэма". Сегодня не помогут команде Майкл Антонио и Лукас Пакета. Ямаец выбыл еще давно, а вот бразилец травмировался в одном из матчей Кубка Англии против “Бристоля Сити”.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

  • 01.02. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)
  • 28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)
  • 14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
  • 08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)
  • 30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 01.02. Вест Хэм – Борнмут 1:1 (АПЛ)
  • 21.01. Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2 (АПЛ)
  • 16.01. Бристоль Сити – Вест Хэм 1:0 (Кубок Англии)
  • 07.01. Вест Хэм – Бристоль Сити 1:1 (Кубок Англии)
  • 02.01. Вест Хэм – Брайтон 1:1 (АПЛ)

Последние пять матчей между соперниками

23.12.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

07.05.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

01.03.23. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

30.10.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

22.01.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 15 6 1 51 - 19 51
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 14 4 3 51 - 24 46
3 Арсенал Арсенал 22 14 4 4 44 - 21 46
4 Астон Вилла Астон Вилла 23 14 4 5 49 - 30 46
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 13 5 5 49 - 35 44
6 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 10 6 6 36 - 33 36
7 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон 23 9 8 6 42 - 38 35
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 11 2 9 28 - 32 35
9 Ньюкасл Ньюкасл 23 10 3 10 48 - 37 33
10 Челси Челси 22 9 4 9 36 - 35 31
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 8 5 9 33 - 35 29
12 Фулхэм Фулхэм 23 7 5 11 30 - 38 26
13 Борнмут Борнмут 21 7 5 9 29 - 40 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 6 6 11 26 - 40 24
15 Брентфорд Брентфорд 21 6 4 11 31 - 36 22
16 Лутон Таун Лутон Таун 22 5 5 12 32 - 42 20
17 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 22 5 5 12 27 - 40 20
18 Эвертон Эвертон* 23 8 5 10 26 - 30 19
19 Бернли Бернли 23 3 4 16 24 - 47 13
20 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 2 4 17 19 - 59 10

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

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1.67
4.20
5.20
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм от UA-Football

Хотя и "молотобойцы" выиграли последние два поединка против МЮ, однако это были встречи в Лондоне. На Олд Траффорд все-таки “красные дьяволы” более качественно выглядят. В том числе и в матчах против "Вест Хэма". Тем более что в последнее время результаты команды Мойеса не впечатляют. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" 1:0.

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