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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.02.2024
Уступят ли "манкунианцы" в третий раз подряд "молотобойцам"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 23 тур
4 февраля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Борьба за шесть очков. Команды идут совсем рядом в турнирной таблице и имеют очевидные претензии на еврокубки. До зоны Лиги чемпионов уже далеко, хотя и этот рывок попробовать можно. Главное – брать максимум очков в матчах против конкурентов. Как сегодня.
Новости Манчестер Юнайтед
Очень интересно в атаке в последнее время играют "манкунианцы". Особенно поражает их результативность. За последние четыре поединка они забили 12 голов. В то же время и пропустили много – семь.
1 февраля подопечные тен Хага встречались с "Вулверхэмптоном" в гостях. Они прекрасно начали матч с двух быстрых голов, но где-то после часа игры немного посыпались. В конце концов, завершение поединка оказалось очень горячим. "Волки" трижды расписались в воротах МЮ, однако "манкунианцы" благодаря голу Мейну успели вырвать тяжелую и горячую победу.
Чуть-чуть похожий сценарий был и в недавнем матче Кубка Англии против "Ньюпорта" – представителя четвертого дивизиона. “Манкунианцы” тоже забили два, а затем потеряли преимущество в счете. Победу удалось одержать благодаря голам Антони и Хойлунда. Тяжелая победа, как и многие в последних матчах. Хотя и в Кубке Англии уже удалось пройти два раунда, но в АПЛ пока лишь восьмое место с девятью очками отрыва от зоны Лиги чемпионов. Слишком много.
Кадры хозяев
Каземиро окончательно вернулся из лазарета. Пока он пока еще набирает игровую форму и до сих пор ошибается (например, в прошлом матче привез пенальти), однако уже виден тот стержень, которого не хватало МЮ. В то же время пятеро игроков до сих пор в лазарете. Маласия и Марсьяль сегодня точно не сыграют, Уан-Биссака, Маунт и Линделоф – под вопросом.
Новости Вест Хэма
А вот у "молотобойцев" дела пошли на убыль. Относительно недавно – в конце декабря – "Вест Хэм" победил подряд тот же МЮ и затем "Арсенал" с уверенным счетом (дважды) 2:0. Прошлый год был красиво завершен, а вот в 2024 году дела пока не идут.
С того момента "Вест Хэм" провел пять матчей. За этот период подопечные Мойеса успели вылететь из Кубка Англии. Сначала они сыграли вничью дома, а затем уступили в гостях. В общей сложности за пять поединков лондонцы четыре раза завершали с ничейным результатом и однажды проигрывали. Такие результаты немного отодвинули их от того же пятого “Тоттенхэма”, отрыв от которого составляет восемь зачетных пунктов.
В прошлом матче "Вест Хэм" не смог обыграть "Борнмут" с Ильей Забарным. "Молотобойцы" сумели забить "вишенкам" только благодаря пенальти. И это был гол, сравнявший счет. Неплохо смотрелась команда украинца в этом гостевом лондонском поединке.
Кадры гостей
Две потери у "Вест Хэма". Сегодня не помогут команде Майкл Антонио и Лукас Пакета. Ямаец выбыл еще давно, а вот бразилец травмировался в одном из матчей Кубка Англии против “Бристоля Сити”.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
- 01.02. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)
- 28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)
- 14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)
- 30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 01.02. Вест Хэм – Борнмут 1:1 (АПЛ)
- 21.01. Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2 (АПЛ)
- 16.01. Бристоль Сити – Вест Хэм 1:0 (Кубок Англии)
- 07.01. Вест Хэм – Бристоль Сити 1:1 (Кубок Англии)
- 02.01. Вест Хэм – Брайтон 1:1 (АПЛ)
Последние пять матчей между соперниками
23.12.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
07.05.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
01.03.23. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)
30.10.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
22.01.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2
|Манчестер Сити
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3
|Арсенал
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|8
|Манчестер Юнайтед
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10
|Челси
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11
|Вулверхэмптон
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|13
|Борнмут
|21
|7
|5
|9
|29 - 40
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32 - 42
|20
|17
|Ноттингем Форест
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|18
|Эвертон*
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм от UA-Football
Хотя и "молотобойцы" выиграли последние два поединка против МЮ, однако это были встречи в Лондоне. На Олд Траффорд все-таки “красные дьяволы” более качественно выглядят. В том числе и в матчах против "Вест Хэма". Тем более что в последнее время результаты команды Мойеса не впечатляют. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" 1:0.
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