Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забил гол - стал одним из лучших. Известны оценки Русина за матч Чемпионшипа
Спас команду
Фото: SunderlandAFC
Назарий Русин принял участие в матче 30-го тура Чемпионшипа - "Сандерленд" гостил у "Мидлсбро". Украинец появился на поле на 67-ой минуте игры при счете 1:0 в пользу хозяев.
На 83-ой минуте Русин сравнял счет, установив между командами ничью. Кроме гола, нападающий однажды нанес удар мимо ворот, отдал 7 пасов (6 точных), выиграл 1-е единоборство из 3-х, 1 раз нарушил правила, был замечен в отборе мяча и 4 раза потерял владение сферой.
В итоге Русин получил одни из самых высоких оценок в матче - 7,0 от аналитического портала WhoScored и 7,4 от Sofascore.
Nazariy Rusyn's late strike secures a point on the road! ????#SAFC | #MIDSUN pic.twitter.com/dsq6QaRWtM— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 4, 2024
Популярное сейчас
- "Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое
- Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
- Фьюри обратился к промоутеру Усика: Никогда больше не называй меня трусом
- АПЛ. Ливерпуль – Челси 4:1. Команду Мудрика вынесли вперед ногами
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО