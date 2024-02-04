Забил гол - стал одним из лучших. Известны оценки Русина за матч Чемпионшипа

Назарий Русин принял участие в матче 30-го тура Чемпионшипа - "Сандерленд" гостил у "Мидлсбро". Украинец появился на поле на 67-ой минуте игры при счете 1:0 в пользу хозяев.

На 83-ой минуте Русин сравнял счет, установив между командами ничью. Кроме гола, нападающий однажды нанес удар мимо ворот, отдал 7 пасов (6 точных), выиграл 1-е единоборство из 3-х, 1 раз нарушил правила, был замечен в отборе мяча и 4 раза потерял владение сферой.

В итоге Русин получил одни из самых высоких оценок в матче - 7,0 от аналитического портала WhoScored и 7,4 от Sofascore.

