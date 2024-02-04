  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Забил гол - стал одним из лучших. Известны оценки Русина за матч Чемпионшипа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забил гол - стал одним из лучших. Известны оценки Русина за матч Чемпионшипа

Англия

Спас команду

Забил гол - стал одним из лучших. Известны оценки Русина за матч Чемпионшипа

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Назарий Русин принял участие в матче 30-го тура Чемпионшипа - "Сандерленд" гостил у "Мидлсбро". Украинец появился на поле на 67-ой минуте игры при счете 1:0 в пользу хозяев.

На 83-ой минуте Русин сравнял счет, установив между командами ничью. Кроме гола, нападающий однажды нанес удар мимо ворот, отдал 7 пасов (6 точных), выиграл 1-е единоборство из 3-х, 1 раз нарушил правила, был замечен в отборе мяча и 4 раза потерял владение сферой.

В итоге Русин получил одни из самых высоких оценок в матче - 7,0 от аналитического портала WhoScored и 7,4 от Sofascore.

По теме
yellow-arrow
Русин вышел на замену и забил
yellow-arrow
Забарный на месте. Борнмут - Ноттингем Форест. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Соседи в таблице. Челси - Вулверхэмптон. Текстовая трансляция матча АПЛ
Чемпионшип Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости