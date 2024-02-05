Каррагер - об игре ван Дейка против Арсенала: Вирджил принял неправильные решения во всех пропущенных голах

Джейми Каррагер раскритиковал игру Вирджила ван Дейка в матче с "Арсеналом".

"[В эпизоде со вторым голом "Арсенала"] ван Дейку просто нужно было выбить мяч головой. Не позволить мячу отскочить.

Мы говорим о том, что знают даже школьники, речь об игроках высшего уровня. Это то, чему учат на более низких уровнях футбола.

Мартинелли слегка толкает его во вратаря, что слегка сбивает Алиссона с толку, но Мартинелли имел на это полное право. Всегда есть шанс, что такое случится, если позволить мячу отскочить.

В игре ван Дейка очень мало слабых сторон, но одна из них заключается в том, что он склонен удерживать свою позицию. Ван Дейк и Алиссон были великолепны в этом сезоне, но это было вопиюще.

Ван Дейк участвовал во всех трех [пропущенных] голах и принимал неправильные решения. В первом голе он вмешался [в эпизод], хотя должен был просто оставаться на месте, во втором ему нужно было выбить мяч головой, а в третьем - накрыть [игрока соперника]", - сказал бывший игрок "Ливерпуля".