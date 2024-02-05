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Известны результаты медицинского обследования Лисандро Мартинеса

Англия
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Защитник МЮ выбыл на несколько недель

Известны результаты медицинского обследования Лисандро Мартинеса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известны результаты медицинского обследования защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса.

26-летний игрок растянул боковую связку коленного сустава. Мартинес выбыл на 6-8 недель, но, к счастью, ему не придется делать операцию.

Напомним, что игрок получил травму колена во время матча 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (3:0).

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Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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