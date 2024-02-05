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Известны результаты медицинского обследования Лисандро Мартинеса
Защитник МЮ выбыл на несколько недель
Getty Images/Global Images Ukraine
Известны результаты медицинского обследования защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса.
26-летний игрок растянул боковую связку коленного сустава. Мартинес выбыл на 6-8 недель, но, к счастью, ему не придется делать операцию.
Напомним, что игрок получил травму колена во время матча 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (3:0).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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