Известны результаты медицинского обследования Лисандро Мартинеса

Известны результаты медицинского обследования защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса.

26-летний игрок растянул боковую связку коленного сустава. Мартинес выбыл на 6-8 недель, но, к счастью, ему не придется делать операцию.

Напомним, что игрок получил травму колена во время матча 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (3:0).