Форвард Ноттингем Форест вскоре присоединится к турецкому клубу - Инсайдер

Форварда "Ноттингем Форест" Хван Уиджо вскоре присоединится к "Аланияспору".

По информации Фабрицио Романо, соглашение уже заключено. Турецкий клуб арендовал 31-летнего форварда до конца этого сезона. Вскоре об этом сообщат официально.

В этом сезоне Хван выступал за "Норвич Сити", как арендованный игрок. За это время за клуб он сыграл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал 1 ассист.