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Форвард Ноттингем Форест вскоре присоединится к турецкому клубу - Инсайдер

Англия
Обновлено

Соглашение действует до конца этого сезона

Форвард Ноттингем Форест вскоре присоединится к турецкому клубу - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форварда "Ноттингем Форест" Хван Уиджо вскоре присоединится к "Аланияспору".

По информации Фабрицио Романо, соглашение уже заключено. Турецкий клуб арендовал 31-летнего форварда до конца этого сезона. Вскоре об этом сообщат официально.

В этом сезоне Хван выступал за "Норвич Сити", как арендованный игрок. За это время за клуб он сыграл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал 1 ассист.

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Ноттингем Форест Норвич Сити Аланияспор
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Alexzp (Запоріжжя )
05.02.2024 в 20:42
То він форвард чи захисник? Ви самі хоча б читаете, що пишите?
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Комментарии 1
Alexzp (Запоріжжя )
05.02.2024 в 20:42
То він форвард чи захисник? Ви самі хоча б читаете, що пишите?
Ответить
0
0

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