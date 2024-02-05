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Форвард Ноттингем Форест вскоре присоединится к турецкому клубу - Инсайдер
Соглашение действует до конца этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Форварда "Ноттингем Форест" Хван Уиджо вскоре присоединится к "Аланияспору".
По информации Фабрицио Романо, соглашение уже заключено. Турецкий клуб арендовал 31-летнего форварда до конца этого сезона. Вскоре об этом сообщат официально.
В этом сезоне Хван выступал за "Норвич Сити", как арендованный игрок. За это время за клуб он сыграл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Alexzp (Запоріжжя )
05.02.2024 в 20:42
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