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Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего Санчо

Англия

Английский клуб летом хочет продать вингера

Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего Санчо

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уже решил будущее вингера Джейдона Санчо, который выступает за "Боруссию Д" на правах аренды до конца этого сезона.

Англичане готовы продать игрока, но если они получат от немецкого клуба хорошее предложение. "МЮ" рассчитывает на 50 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Бундеслиги Санчо сыграл 3 матча, в которых сыграл 184 минуты и отметился 2 ассистами.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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