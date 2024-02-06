Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего Санчо

"Манчестер Юнайтед" уже решил будущее вингера Джейдона Санчо, который выступает за "Боруссию Д" на правах аренды до конца этого сезона.

Англичане готовы продать игрока, но если они получат от немецкого клуба хорошее предложение. "МЮ" рассчитывает на 50 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Бундеслиги Санчо сыграл 3 матча, в которых сыграл 184 минуты и отметился 2 ассистами.