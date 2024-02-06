Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего Санчо
Английский клуб летом хочет продать вингера
"Манчестер Юнайтед" уже решил будущее вингера Джейдона Санчо, который выступает за "Боруссию Д" на правах аренды до конца этого сезона.
Англичане готовы продать игрока, но если они получат от немецкого клуба хорошее предложение. "МЮ" рассчитывает на 50 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Бундеслиги Санчо сыграл 3 матча, в которых сыграл 184 минуты и отметился 2 ассистами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рада окончательно приняла закон об электронном реестре военнообязанных
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Известен состав сборной Украины на смешанную эстафету ЧМ-2024
- Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн