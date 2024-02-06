Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Після двох розгромних поразок "Челсі" проти "Ліверпуля" та "Вулвергемптона" у британській пресі заговорили про те, що Маурісіо Почеттіно спробує перейти на гру в 3 захисника, щоб врятувати цей сезон. Це допоможе збалансувати гру Кайседо та Енцо, а також захистить старенького Тьяго Сілву.

Якщо це все-таки правда, то може аргентинець піде на ще один відчайдушний крок і поставить у стартовий склад Михайла Мудрика, особливо з огляду на той факт, що всі його конкуренти за позицію точно не показали нічого кращого останнім часом. Подивимося, чи піде на якісь зміни Почеттіно, це матч на виліт, тут потрібен результат.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом у середу, 7 лютого.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Онлайн відеотрансляцію матчу Ви можете подивитися на телеканалі Setanta Sports+.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси" Смотреть трансляцию

Якщо ви не можете подивитися поєдинок у прямому ефірі, то пропонуємо стежити за перебігом подій на полі за допомогою текстової трансляції від UA-Футбол. Одразу ж після фінального свистка не забудьте прочитати на сайті звіт про матч, а також подивитися огляд небезпечних моментів.