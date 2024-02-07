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Контакт между Алонсо и Ливерпулем был установлен в прошлом году

Англия

Неожиданные подробности

Контакт между Алонсо и Ливерпулем был установлен в прошлом году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" уже выходил на контакт с главным тренером "Байера" Хаби Алонсо по поводу его потенциального прихода на тренерский мостик команды. Об этом информирует французский Foot Mercato.

Издание сообщает, что случилось это еще в ноябре, когда Клопп сообщил руководству клуба о решении уйти. После этого "мерсисайдцы" поинтересовались у Хаби, был бы он заинтересован в работе на "Энфилде".

На данный момент Алонсо старается дистанцироваться от слухов, связывающих его с возвращением в стан "Ливерпуля", где он провёл 5 сезонов в качестве игрока (2004-2009).

Напомним, что "красные" сейчас находятся в поиске нового тренера после новости об уходе Юргена Клоппа по завершении текущего сезона.

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Хаби Алонсо Ливерпуль
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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