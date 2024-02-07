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Флуминенсе арендует вингера Арсенала - Инсайдер
Между клубами есть устная договоренность
Бразильский "Флуминенсе" договорился об аренде вингера "Арсенала" Маркиньоса.
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По информации Фабрицио Романо, между всеми сторонами есть устная договоренность. Договор аренды будет иметь опцию выкупа игрока. Вскоре клубы сообщат обо всем официально.
Маркиньос в этом сезоне сыграл 7 матчей и отдал 1 ассист в Лиге 1 за "Нант" как арендованный игрок.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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