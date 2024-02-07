Агент хавбека Челси Фернандеса опроверг слухи о возможном трансфере

Агент полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса опроверг слухи о возможном переходе в другой клуб.

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"Слухи о том, что Энцо может покинуть "синих" - неправда. Он не намерен уходить из клуба. Руководство тоже очень четко высказалось по этому поводу".

Фернандес в этом сезоне за "Челси" провел 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.