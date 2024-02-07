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Почеттино рассказал, почему Тьяго Силва остался на скамейке запасных на матч Кубка
Главный тренер выступил на предматчевой пресс-конференции
Фото: twitter.com/PSG_inside
Тренер "Челси" Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов о том, почему Тьяго Силва остался на скамейке запасных на матч против "Астон Виллы".
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"Я всегда выбираю игроков, учитывая их продуктивность и баланс. Это все".
Напомним, что сегодня, 7 февраля, "Астон Вилла" играет против "Челси". Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.
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