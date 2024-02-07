Почеттино рассказал, почему Тьяго Силва остался на скамейке запасных на матч Кубка

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов о том, почему Тьяго Силва остался на скамейке запасных на матч против "Астон Виллы".

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"Я всегда выбираю игроков, учитывая их продуктивность и баланс. Это все".

Напомним, что сегодня, 7 февраля, "Астон Вилла" играет против "Челси". Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.