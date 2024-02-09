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Тен Хаг: Я никогда не сомневался в потенциале Хейлунда и Гарначо

Англия

Главный тренер МЮ прокомментировал прогресс Расмуса и Алехандро

Тен Хаг: Я никогда не сомневался в потенциале Хейлунда и Гарначо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что никогда не сомневался в потенциале Расмуса Хейлунда и Алехандро Гарначо.

"Я никогда не сомневался насчет Расмуса и Алехандро. Им просто нужно было время и поддержка команды. Мы внесли много изменений в нашу манеру игры, наши таланты продолжают развиваться".

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"Я был уверен с самого начала. У них есть потенциал для больших свершений", - сказал Эрик тен Хаг.

Подопечные тен Хага сейчас занимают 6 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "МЮ" отстает от лидера ("Ливерпуля") на 13 очков.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Расмус Хейлунд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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