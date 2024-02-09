Арсенал заинтересовался лидером Атлетика Бильбао

Лондонский "Арсенал" начал планировать летнюю трансферную компанию. Клуб уже заинтересовался несколькими игроками.

Один из них - лидер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс. "Арсенал" летом будет пытаться договориться с испанским клубом о трансфере 21-летнего вингера.

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Нико недавно получил травму в матче против "Мальорки". Он потянул мышцу ноги во время второго тайма.

В этом сезоне Ла Лиги Уильямс участвовал в 20 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.