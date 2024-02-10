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Ливерпуль – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.02.2024
Шанс для "мерсисайдцев" получить три легких очка
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 24 тур
10 февраля, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тим Робинсон
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Несмотря на недавнее поражение, "Ливерпуль" продолжает бороться за чемпионство. “Мерсисайдцы” лидируют в турнирной таблице и имеют сегодня шанс закрепить свое первое место победой против одного из аутсайдеров. “Бернли” плетется в зоне вылета с, мягко говоря, не лучшими шансами на выживание.
Новости Ливерпуля
Один из ключевых поединков второго круга – против “Арсенала” – подопечные Клоппа проиграли. На это повлияли многие факторы: от отсутствия Салаха до невероятных индивидуальных ошибок непосредственно во время матча. "Мерсисайдцы" не выдержали давления такой гостевой встречи и во втором тайме окончательно посыпались, впервые за четыре поединка проиграв подопечным Артеты.
Следствием этого является позитив "Манчестер Сити". Хотя и "горожане" все еще идут на второй позиции в двух очках отрыва от "Ливерпуля", однако у команды Гвардиолы есть еще матч в запасе. Поэтому за утраченными зачетными пунктами “мерсисайдцы “уже позади МС. Сегодня есть реальный шанс перезагрузиться и набрать три легких балла. В этом сезоне подопечные Клоппа теряли очки на Энфилде только дважды: против “Арсенала” и МЮ. И вообще Ливерпуль – лучшая команда АПЛ по домашним поединкам.
Кадры хозяев
Салах до сих пор вне игры из-за травмы. Также не сыграют сегодня Байчетич, Матип, Собослай и Цимикас – они в лазарете. Вернулся лечить травму и Тьяго. Испанец провел всего шесть минут против “Арсенала”, но этого ему хватило, чтобы снова спровоцировать повреждения. Кроме них не сыграет недавнее открытие Клоппа, 20-летний Брэдли из-за смерти отца.
Новости Бернли
13 очков за 23 тура – вот такое наследие пока у команды. Руководство “Бернли” до сих пор доверяет Компани, несмотря на то, что его подопечные находятся на предпоследнем месте. Для коллектива, поднявшегося из Чемпионшипа – это нормальная практика. Однако чтобы хотя бы до 17 позиции добраться, нужно заработать больше половины (7) имеющихся очков. А вот это уже задачка со звездочкой.
Последние пять матчей в АПЛ принесли команде два зачетных пункта. Среди них была домашняя ничья против "Лутона". В этом поединке победа против прямого конкурента была упущена на 90+3 минуте. А вот во встрече в минувшие выходные против "Фулхэма" подопечные Компани – наоборот – отыгрались на 90+1 минуте и заработали один зачетный пункт. Вообще интересно сложились матчи против "дачников" в этом сезоне: четыре очка из шести возможных.
Кадры гостей
Колеош и Редмонд сегодня точно не сыграют. Тейлор, Байер и Делькруа тоже травмированы, однако они находятся на финальном этапе возвращения из лазарета.
Последние пять матчей Ливерпуля и Бернли
Последние пять встреч хозяев
- 04.02. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
- 31.01. Ливерпуль – Челси 4:1 (АПЛ)
- 28.01. Ливерпуль – Норвич 5:2 (Кубок Англии)
- 24.01. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (Кубок лиги)
- 21.01. Борнмут – Ливерпуль 0:4 (АПЛ)
Последние пять встреч хозяев
- 03.02. Бернли – Фулхэм 2:2 (АПЛ)
- 31.01. Манчестер Сити – Бернли 3:1 (АПЛ)
- 12.01. Бернли – Лутон 1:1 (АПЛ)
- 05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)
- 30.12. Астон Вилла – Бернли 3:2 (АПЛ)
Последние пять личных матчей между командами
26.12.23. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
13.02.22. Бернли – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
21.08.21. Ливерпуль – Бернли 2:0 (АПЛ)
19.05.21. Бернли – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
21.01.21. Ливерпуль – Бернли 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52 - 22
|51
|2
|Манчестер Сити
|22
|15
|4
|3
|54 - 25
|49
|3
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37 - 37
|32
|11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30 - 41
|27
|13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15
|Брентфорд
|22
|6
|4
|12
|32 - 39
|22
|16
|Ноттингем Форест
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32 - 42
|20
|18
|Эвертон*
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Бернли
Прогноз матча Ливерпуль – Бернли от UA-Football
В этом случае поединок против “бордовых” нужен “Ливерпулю” для восстановления уверенности. Но это не значит, что стоит ожидать легкого разгрома гостей. В первом круге – матче 1,5-месячной давности – команда Клоппа победила 2:0, забив второй гол перед завершением встречи. На этот раз также подопечные Компани постараются не дать себя разбить. Прогноз: Тотал меньше 3,5 (Кф 2).
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