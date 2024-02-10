Ливерпуль – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.02.2024

Английская Премьер-лига, 24 тур

10 февраля, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тим Робинсон

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Несмотря на недавнее поражение, "Ливерпуль" продолжает бороться за чемпионство. “Мерсисайдцы” лидируют в турнирной таблице и имеют сегодня шанс закрепить свое первое место победой против одного из аутсайдеров. “Бернли” плетется в зоне вылета с, мягко говоря, не лучшими шансами на выживание.

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Новости Ливерпуля

Один из ключевых поединков второго круга – против “Арсенала” – подопечные Клоппа проиграли. На это повлияли многие факторы: от отсутствия Салаха до невероятных индивидуальных ошибок непосредственно во время матча. "Мерсисайдцы" не выдержали давления такой гостевой встречи и во втором тайме окончательно посыпались, впервые за четыре поединка проиграв подопечным Артеты.

Следствием этого является позитив "Манчестер Сити". Хотя и "горожане" все еще идут на второй позиции в двух очках отрыва от "Ливерпуля", однако у команды Гвардиолы есть еще матч в запасе. Поэтому за утраченными зачетными пунктами “мерсисайдцы “уже позади МС. Сегодня есть реальный шанс перезагрузиться и набрать три легких балла. В этом сезоне подопечные Клоппа теряли очки на Энфилде только дважды: против “Арсенала” и МЮ. И вообще Ливерпуль – лучшая команда АПЛ по домашним поединкам.

Кадры хозяев

Салах до сих пор вне игры из-за травмы. Также не сыграют сегодня Байчетич, Матип, Собослай и Цимикас – они в лазарете. Вернулся лечить травму и Тьяго. Испанец провел всего шесть минут против “Арсенала”, но этого ему хватило, чтобы снова спровоцировать повреждения. Кроме них не сыграет недавнее открытие Клоппа, 20-летний Брэдли из-за смерти отца.

Новости Бернли

13 очков за 23 тура – вот такое наследие пока у команды. Руководство “Бернли” до сих пор доверяет Компани, несмотря на то, что его подопечные находятся на предпоследнем месте. Для коллектива, поднявшегося из Чемпионшипа – это нормальная практика. Однако чтобы хотя бы до 17 позиции добраться, нужно заработать больше половины (7) имеющихся очков. А вот это уже задачка со звездочкой.

Последние пять матчей в АПЛ принесли команде два зачетных пункта. Среди них была домашняя ничья против "Лутона". В этом поединке победа против прямого конкурента была упущена на 90+3 минуте. А вот во встрече в минувшие выходные против "Фулхэма" подопечные Компани – наоборот – отыгрались на 90+1 минуте и заработали один зачетный пункт. Вообще интересно сложились матчи против "дачников" в этом сезоне: четыре очка из шести возможных.

Кадры гостей

Колеош и Редмонд сегодня точно не сыграют. Тейлор, Байер и Делькруа тоже травмированы, однако они находятся на финальном этапе возвращения из лазарета.

Последние пять матчей Ливерпуля и Бернли

Последние пять встреч хозяев

04.02. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

31.01. Ливерпуль – Челси 4:1 (АПЛ)

28.01. Ливерпуль – Норвич 5:2 (Кубок Англии)

24.01. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (Кубок лиги)

21.01. Борнмут – Ливерпуль 0:4 (АПЛ)

Последние пять встреч хозяев

03.02. Бернли – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

31.01. Манчестер Сити – Бернли 3:1 (АПЛ)

12.01. Бернли – Лутон 1:1 (АПЛ)

05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)

30.12. Астон Вилла – Бернли 3:2 (АПЛ)

Последние пять личных матчей между командами

26.12.23. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

13.02.22. Бернли – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

21.08.21. Ливерпуль – Бернли 2:0 (АПЛ)

19.05.21. Бернли – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

21.01.21. Ливерпуль – Бернли 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль Ливерпуль 23 15 6 2 52 - 22 51 2 Манчестер Сити 22 15 4 3 54 - 25 49 3 Арсенал 23 15 4 4 47 - 22 49 4 Астон Вилла 23 14 4 5 49 - 30 46 5 Тоттенхэм 23 13 5 5 49 - 35 44 6 Манчестер Юнайтед 23 12 2 9 31 - 32 38 7 Вест Хэм Юнайтед 23 10 6 7 36 - 36 36 8 Брайтон 23 9 8 6 42 - 38 35 9 Ньюкасл 23 10 3 10 48 - 37 33 10 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37 - 37 32 11 Челси 23 9 4 10 38 - 39 31 12 Борнмут 22 7 6 9 30 - 41 27 13 Фулхэм 23 7 5 11 30 - 38 26 14 Кристал Пэлас 23 6 6 11 26 - 40 24 15 Брентфорд 22 6 4 12 32 - 39 22 16 Ноттингем Форест 23 5 6 12 28 - 41 21 17 Лутон Таун 22 5 5 12 32 - 42 20 18 Эвертон* 23 8 5 10 26 - 30 19 19 Бернли Бернли 23 3 4 16 24 - 47 13 20 Шеффилд Юнайтед 23 2 4 17 19 - 59 10

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Бернли

Прогноз матча Ливерпуль – Бернли от UA-Football

В этом случае поединок против “бордовых” нужен “Ливерпулю” для восстановления уверенности. Но это не значит, что стоит ожидать легкого разгрома гостей. В первом круге – матче 1,5-месячной давности – команда Клоппа победила 2:0, забив второй гол перед завершением встречи. На этот раз также подопечные Компани постараются не дать себя разбить. Прогноз: Тотал меньше 3,5 (Кф 2).