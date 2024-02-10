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Источник: Салах не планирует переходить в Саудовскую лигу

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Египтянин определился со своим будущим в Ливерпуле

Источник: Салах не планирует переходить в Саудовскую лигу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мохамед Салах не планирует покидать "Ливерпуль" в конце этого сезона. Об этом сообщает Football Insider.

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По информации источника, египетский футболист хочет продлить контракт с "Ливерпулем". Отмечается, что действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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Напомним, 31-летний Мохамед Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году. В текущем сезоне египтянин сыграл за "Ливерпуль" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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