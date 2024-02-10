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Не вишневый день. Фулхэм - Борнмут 3:1. Видеообзор матча

Англия

Фулхэм - Борнмут ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Не вишневый день. Фулхэм - Борнмут 3:1. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

Дубль Родриго Муниса помог "Фулхэму" одержать первую победу в Премьер-лиге за последние четыре матча, обыграв "Борнмут" со счетом 3:1. Подопечные Марко Силвы поднимаются на 12-е место.

Забарный сегодня в очередной раз вышел с первых минут, однако не помог команде зацепиться за очки. Сейчас "вишни" идут 13-ми в чемпионате.

АПЛ, 24-й тур
"Фулхэм" - "Борнмут" 3:1
Голы: Де Кордова-Рид (5), Мунис (36, 52) - Сенеси (50)

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Фулхэм (Лондон) Борнмут
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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