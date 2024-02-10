Не вишневый день. Фулхэм - Борнмут 3:1. Видеообзор матча

Дубль Родриго Муниса помог "Фулхэму" одержать первую победу в Премьер-лиге за последние четыре матча, обыграв "Борнмут" со счетом 3:1. Подопечные Марко Силвы поднимаются на 12-е место.

Забарный сегодня в очередной раз вышел с первых минут, однако не помог команде зацепиться за очки. Сейчас "вишни" идут 13-ми в чемпионате.

АПЛ, 24-й тур

"Фулхэм" - "Борнмут" 3:1

Голы: Де Кордова-Рид (5), Мунис (36, 52) - Сенеси (50)