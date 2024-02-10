АПЛ. Ноттингем Форест – Ньюкасл 2:3. А на сóрок сорóк — сóрок морóк

Матч между этими коллективами на Боксинг Дэй в Англии был просто волшебным и максимально неожиданным. Напомним, что тогда на "Сент-Джеймс Парк" Крис Вуд оформил хет-трик в ворота своего бывшего клуба и "лесники" одержали сенсационную победу. Теперь, когда "сороки" приехали на "Сити Граунд", они были явно злыми, особенно учитывая прошлый матч против "Лутона", который завершился вничью 4:4.

И в начале игры команда Эдди Хау прекрасно показала свою жажду победить. Они открыли счет на 10 минуте после классного розыгрыша углового, когда пошел пас назад на Кирана Триппьера, а тот сделал идеальный навес на дальнюю штангу. Где в касание удар нанес Бруно Гимараес. Второй гол для бразильца в этом сезоне Премьер-лиги и счет открыт. После этого все уже и успели забыть острый момент после удара от Гиббз-Уайта.

Но то, насколько высокий уровень контратак мы сегодня увидим в исполнении "лесников", было трудно предсказать. После нескольких острых выпадов на скорости, в частности стоит отмечать Энтони Элангу, за которым просто не успевали высокие защитники "Ньюкасла", хозяева поля сравняли счет. Сначала это было просто тревожным звоночком, когда Эланга не реализовал выход один на один с Дубравкой, а затем мяч уже был в сетке ворот. Это Гиббз-Уайт отдал быстрый пас на Элангу и тот в касание отправил круглого в ворота, которые были открытыми, ведь Дубравка побежал на опережение и прогадал. 1:1.

В дальнейшем мы видели мяч в ногах у "Ньюкасла", который просто не знал что с ним делать, а также острые контратаки от "Ноттингема" каждый раз, когда они все же забирали круглого в свое владение. Абсолютно ниоткуда под конец тайма прилетел и второй гол от гостей: подача со штрафного, скидка от Ботмана и точный удар от Фабиана Шера точно в угол.

И даже тут команда Эмпириту Санту нашла что ответить: Каллум Хадсон-Одои сместился с левого фланга в центр, обыгрался с Домингесом и пробил в дальний угол. Рикошет от Майли решил, что мяч в итоге полетит в ближний угол ворот, что дезориентировало Мартина Дубравку. 2:2.

Во втором тайме хозяева поля выглядели острее, хоть и владели мячом гораздо меньше, чем их соперники. Но забил каким-то чудом снова "Ньюкасл". Перехват в центре поля от Бруно Гимараэса в точный удар из-за пределов штрафной площади от бразильца. Это дубль и команда Хау снова впереди. Парадокс заключался в том, что мы не видели большого количества атак, каких-то ударов или остроты со стороны "сорок", они просто забивали свои голы с невероятной легкостью, такое нечасто увидишь.

Бедному Матцу Селсу, который недавно присоединился к "Ноттингему" из "Страсбура" и сегодня дебютировал за новый клуб, пришлось вытаскивать мяч из собственной сетки трижды. Причем вряд ли его можно обвинить хотя бы в одном пропущенном голе. Команде Эшпириту Санту оставалось только возвращаться к поискам еще одного гола, чтобы сравнять счет, уже 2 раза им это сегодня удалось. Но третьего камбэка так и не произошло. Несколько острых ударов, в частности от Гиббз-Уайта, классные проходы без последнего паса, в частности от Рейны... и ничего. "Ньюкасл" отбился и отстоял победный результат.

В последнее время "сорокам" побеждать не так просто. Даже сегодня они сыграли не лучшим образом, но были убийственными в вопросе реализации. Это победа, но похвалить "Ноттингем Форест" за такой футбол мы должны, потому что не отметить "лесников" будет преступлением.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" 2:3

Голы: Эланга (26), Хадсон-Одои (45+6) — Гимараэс (10, 66), Шер (43)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Ниакате, Мурильо, Тавареш — Йейтс (Рейна, 74), Домингес (Данилу, 78) — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Авонии (Ориги, 68)

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гимараэс, Майли (Ливраменто, 81) — Альмирон (Барнс, 60), Уилсон, Гордон (Крафт, 90+3)

Предупреждения: Гиббз-Уайт (59) — Ботман (59), Уилсон (90+4)