Подножка бирмингемцам. Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2. Видеообзор матча

"Астон Вилла" уступает "Манчестер Юнайтед" в конце поединка, теряет важные очки и выпадает из топ-4 АПЛ. В свою очередь, "красные дьяволы" становятся все ближе к зоне еврокубков. Сейчас разница с 4-м местом - 6 очков.

Опять решающий аккорд за Мактоминеем, который в этом сезоне любит забирать важные очки в матчах. Также в очередном матче подряд отмечается Хойлунд.

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Дуглас Луиз 67 - Гойлунд 17, Мактоминей 86