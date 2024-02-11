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Подножка бирмингемцам. Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2. Видеообзор матча

Англия

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Подножка бирмингемцам. Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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"Астон Вилла" уступает "Манчестер Юнайтед" в конце поединка, теряет важные очки и выпадает из топ-4 АПЛ. В свою очередь, "красные дьяволы" становятся все ближе к зоне еврокубков. Сейчас разница с 4-м местом - 6 очков.

Опять решающий аккорд за Мактоминеем, который в этом сезоне любит забирать важные очки в матчах. Также в очередном матче подряд отмечается Хойлунд.

Английская Премьер-лига, 24 тур
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Роберт Джонс
"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Дуглас Луиз 67 - Гойлунд 17, Мактоминей 86

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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