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Кристал Пэлас – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ожидаем 14-ю подряд победу "синих" над "орлами"?

Кристал Пэлас – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" выиграл последние 13 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Они явно любят играть против "орлов" и умеют это делать. Но всему и всегда есть конец. Возможно, именно на этот раз очередной победы мы так и не увидим, учитывая количество травм у "Пэлас" и общее плачевное состояние команды на данный момент?

Тем более "синие" также не блещут стабильностью и мощью. Однако им очень нужна эта победа, чтобы не началась новая волна разговоров об увольнении Почеттино.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 12 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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