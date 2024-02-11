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Кристал Пэлас – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ожидаем 14-ю подряд победу "синих" над "орлами"?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" выиграл последние 13 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Они явно любят играть против "орлов" и умеют это делать. Но всему и всегда есть конец. Возможно, именно на этот раз очередной победы мы так и не увидим, учитывая количество травм у "Пэлас" и общее плачевное состояние команды на данный момент?
Тем более "синие" также не блещут стабильностью и мощью. Однако им очень нужна эта победа, чтобы не началась новая волна разговоров об увольнении Почеттино.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 12 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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