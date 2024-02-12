Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В прошлом матче "Челси" против "Астон Виллы" Маурисио Почеттино решил поставить на левый фланг атаки не Мудрика, не Стерлинга, а именно Николя Джексона, нападающего команды. Там сенегалец проявил себя неплохо и даже отметился голом.

Поэтому интересно, увидим ли Джексона снова на позиции левого вингера, или это была разовая акция в отдельном матче?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 12 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24 тур.

12 февраля. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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