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Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
У Николя Джексона новая позиция?
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом матче "Челси" против "Астон Виллы" Маурисио Почеттино решил поставить на левый фланг атаки не Мудрика, не Стерлинга, а именно Николя Джексона, нападающего команды. Там сенегалец проявил себя неплохо и даже отметился голом.
Поэтому интересно, увидим ли Джексона снова на позиции левого вингера, или это была разовая акция в отдельном матче?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 12 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24 тур.
12 февраля. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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