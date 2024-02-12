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Мактоминей - лучший бомбардир МЮ в АПЛ в текущем сезоне

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Шотландец значительно прибавил в этом сезоне

Мактоминей - лучший бомбардир МЮ в АПЛ в текущем сезоне

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей стал лучшим бомбардиром команды в английской Премьер-Лиге после победного гола на последних минутах в ворота "Астон Виллы" (2:1).

Этот забитый мяч стал для шотландца уже 7-м в рамках текущего розыгрыша АПЛ. В общем бомбардирском зачёте Мактоминей располагается на 20-й строчке, деля её ещё с семью игроками.

Всего на счету 27-летнего полузащитника 26 матчей за "манкунианцев" во всех турнирах, в которых он отметился 8-ю голами и 2-я результативными передачами. Нынешний контракт Мактоминея с "МЮ" рассчитан до лета 2025 года.

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АПЛ Манчестер Юнайтед статистика Скотт МакТоминей
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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