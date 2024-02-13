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АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:3. Конор Галлахер разочаровал бывшую накануне дня влюбленных
Мудрик остался неиспользованной заменой, но его команда побеждает
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Кристал Пэлас" — "Челси" 1:3
Голы: Лерма (30) — Галлахер (47, 90+1), Фернандес (90+4)
"Кристал Пэлас": Хендерсон — Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл — Лерма, Уортон — Айю, Хьюз (Ахамада, 79), Франса (Эдуар, 84) — Матета
"Челси": Петрович — Гюсто (Гилкрист, 84), Дисаси, Силва (Колвилл, 61), Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Нкунку, 46), Галлахер, Джексон (Стерлинг, 79) — Палмер
Предупреждения: Лерма (70), Муньос (79) — Дисаси (90+2), Джексон (90+6)
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