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АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:3. Конор Галлахер разочаровал бывшую накануне дня влюбленных

Англия
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Мудрик остался неиспользованной заменой, но его команда побеждает

АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:3. Конор Галлахер разочаровал бывшую накануне дня влюбленных

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Челси" 1:3

Голы: Лерма (30) — Галлахер (47, 90+1), Фернандес (90+4)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл — Лерма, Уортон — Айю, Хьюз (Ахамада, 79), Франса (Эдуар, 84) — Матета

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилкрист, 84), Дисаси, Силва (Колвилл, 61), Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Нкунку, 46), Галлахер, Джексон (Стерлинг, 79) — Палмер

Предупреждения: Лерма (70), Муньос (79) — Дисаси (90+2), Джексон (90+6)

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